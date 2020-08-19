«Бавария» крупно обыграла «Лион» и 23 августа сыграет в финале в Лиссабоне с французским «ПСЖ». В отличие от «Лиона», и мюнхенцы, и парижане обеспечили себе участие в групповом турнире Лиги чемпионов-2020/21 через свои национальные чемпионаты. Это означает, что в групповом турнире, который стартует 20 октября, освобождается место, предназначенное для победителя Лиги чемпионов-2019/20. Его займет голландский «Аякс», который теперь избежит участия в раунде плей-офф.

В связи с этим УЕФА придется произвести некоторые перестановки и среди участников 3-го квалификационного раунда. Так, чемпионы Греции и Чехии – «Олимпиакос» и «Славия» - передвинуты из 3-го раунда в 4-й, то есть в раунд плей-офф. А это уже хорошая новость для «Карабаха».

Во-первых, теперь лучшая команда страны, если выйдет в 3-й раунд, будет избавлена от встречи там с такими неприятными соперниками, как «Олимпиакос» и «Славия». А во-вторых, отсутствие греческого и чешского чемпионов в 3-м раунде позволит команде Гурбана Гурбанова максимально приблизиться к тому, чтобы быть «сеяной» при жеребьевке этого самого 3-го раунда, которая состоится 31 августа. Для этого нужно, чтобы во 2-м раунде проиграл хотя бы один из пяти рейтинг-фаворитов, коими являются «Селтик» (Шотландия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Людогорец» (Болгария), «Янг Бойз» (Швейцария) и «Црвена Звезда» (Сербия). В таком случае «Карабах» заменит проигравшую команду среди «сеяных» и получит относительно более удобоваримого соперника из числа «несеяных».