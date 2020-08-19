В Надира Салифова стрелял другой представитель криминального мира, азербайджанец по-национальности, известный под псевдонимом "Хан". По информации haqqin.az, злоумышленник задержан сотрудниками полиции Турции.

Известный азербайджанский криминальный авторитет, вор в законе Надир Салифов, известный в преступном мире по прозвищу Лоту Гули, тяжело ранен. Как сообщает haqqin.az, 20 августа в полночь Н.Салифов получил тяжелое ранение в результате четырех выстрелов из пистолета в упор.

Инцидент произошел в турецком курортном городе Анталии. В настоящее время Н.Селифов помещен в реанимационное отделение городской клиники.