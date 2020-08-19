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Врачи поставили предварительный диагноз российскому оппозиционеру Алексею Навальному – отравление неустановленным психодиcлептиком, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в медицинских кругах. "Предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодиcлептиком (психодиcлептики – вещества, способные вызывать галлюцинации)", - сказал собеседник агентства. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила Интерфаксу, что официально диагноз близким оппозиционера еще не был сообщен, а результаты анализов, по словам врача, еще не готовы. Заместитель главврача БСМП-1 Анатолий Калиниченко сообщил, что специалисты омской больницы в течение дня определятся с диагнозом. Навальный приезжал в Томск ради создания видеоролика, сообщила руководитель регионального штаба Навального Ксения Фадеева. "Снимали ролик. Больше пока ничего не могу сказать", - сказала Фадеева.

* * * 11:11 Для лечения Алексея Навального, госпитализированного в Омске, привлечены специалисты всех профилей, они проверяют несколько диагнозов, сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Омской области. "Руководствуясь 323 ФЗ РФ сообщаем: пациент (Алесей Навальный) находится в БСМП-1. Есть ряд диагнозов, с которыми работают специалисты, которые подтверждаются или исключаются. Привлечены специалисты всех профилей. Состояние пациента тяжелое", - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту Томска, находятся на месте.

* * * Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный впал в кому после отравления. Об этом в Twitter сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. * * * Российский оппозиционер Алексей Навальный госпитализирован в бессознательном состоянии и находится в реанимации. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter в четверг, 20 августа. По ее словам, Навальному стало плохо в самолете, которым он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Алексея Навального на скорой отвезли в больницу, передает Дойче велле.