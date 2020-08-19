Алексей Навальный впал в кому после отравления обновлено 11:37; видео
Врачи поставили предварительный диагноз российскому оппозиционеру Алексею Навальному – отравление неустановленным психодиcлептиком, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в медицинских кругах.
"Предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодиcлептиком (психодиcлептики – вещества, способные вызывать галлюцинации)", - сказал собеседник агентства.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила Интерфаксу, что официально диагноз близким оппозиционера еще не был сообщен, а результаты анализов, по словам врача, еще не готовы.
Заместитель главврача БСМП-1 Анатолий Калиниченко сообщил, что специалисты омской больницы в течение дня определятся с диагнозом.
Навальный приезжал в Томск ради создания видеоролика, сообщила руководитель регионального штаба Навального Ксения Фадеева. "Снимали ролик. Больше пока ничего не могу сказать", - сказала Фадеева.
* * * 11:11
Для лечения Алексея Навального, госпитализированного в Омске, привлечены специалисты всех профилей, они проверяют несколько диагнозов, сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Омской области.
"Руководствуясь 323 ФЗ РФ сообщаем: пациент (Алесей Навальный) находится в БСМП-1. Есть ряд диагнозов, с которыми работают специалисты, которые подтверждаются или исключаются. Привлечены специалисты всех профилей. Состояние пациента тяжелое", - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.
Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту Томска, находятся на месте.
* * *
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный впал в кому после отравления. Об этом в Twitter сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
* * *
Российский оппозиционер Алексей Навальный госпитализирован в бессознательном состоянии и находится в реанимации. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter в четверг, 20 августа.
По ее словам, Навальному стало плохо в самолете, которым он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Алексея Навального на скорой отвезли в больницу, передает Дойче велле.
По сообщениям российских СМИ, Навальный последние несколько дней находился в Сибири. Сначала он приехал в Новосибирск, где встретился с волонтерами. Затем он отправился в Томск.
ТАСС со ссылкой на главврача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александра Мураховского сообщает, что Алексей Навальный находится в тяжелом состоянии в токсикореанимации. Он не уточнил, в сознании ли Навальный. "В тяжелом состоянии находится", - сказал собеседник агентства.
По словам Ярмыш, Навальный с утра пил только чай. Она предположила, что Навального могли отравить.
РИА Новости со ссылкой на Ярмыш пишет, что Алексея Навального подключили к искусственной вентиляции легких, он находится без сознания.
"У Алексея токсическое отравление...", - написала Ярмыш в Twitter.
"Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию", - написала Ярмыш в Twitter.