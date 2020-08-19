Демократы утвердили Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты США

Харрис стала первой в истории темнокожей женщиной и первым человеком индийского происхождения, который будет выдвинут на национальный пост крупной политической партией.

Демократическая партия США на онлайн-съезде утвердила сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты. Об этом сообщает ABC News.

В своей благодарственной речи Харрис обратила внимание, что на текущей неделе исполняется 100 лет со дня принятия 19-й поправки, гарантирующей избирательное право для женщин.

«Для меня большая честь выступать перед вами. То, что я здесь..., является свидетельством преданности делу предшествующих мне поколений. Женщин и мужчин, которые так яростно верили в обещание равенства, свободы и справедливости для всех», — заявила Харрис.

Она поблагодарила членов своей семьи за поддержку, а также кандидата на президентский пост Джо Байдена за предоставленную возможность.

18 августа бывший вице-президент США Байден был официально утвержден кандидатом в президенты от Демократической партии. На выборах 3 ноября его главным соперником станет действующий американский лидер Дональд Трамп.