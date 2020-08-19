США восстановят санкции ООН против Ирана и пригрозили Китаю и России

«Сегодня я поручил госсекретарю Майку Помпео уведомить Совет Безопасности ООН о том, что США намерены восстановить все ранее отмененные санкции ООН против Ирана», — сказал американский президент во время пресс-конференции в Белом доме, сообщает РБК.

Механизм восстановления санкций был включен в положения ядерной сделки с Ираном, которая была заключена в 2015 года, также известная как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Согласно ее условиям, отдельный участник сделки может восстановить санкции ООН в отношении Ирана в полном объеме, если он сочтет, что условия сделки нарушены. Несмотря на то, что США вышли из сделки в 2018 году, они заявили, что сохраняют за собой право участвующего члена сделки в соответствии с резолюцией 2231 Совбеза ООН, которая ее утвердила, пишет Fox News.

Помпео отправится в Нью-Йорк 20-21 августа, там он передаст соответствующее уведомление Совбезу ООН, говорится в заявлении Госдепа. Ограничения будут восстановлены в течение 30 дней после этого. Они будут включать запрет на обогащение урана и на 13 лет продлят оружейное эмбарго в отношении Ирана. Помпео также планирует встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и обсудить с ним Иран и другие вопросы.

После поручения Трампа Помпео предупредил участников сделки о недопустимости игнорирования санкций. Во время интервью Fox News его спросили, есть ли вероятность того, что США введут санкции против России и Китая, если они откажутся вводить ограничения в отношении Ирана. «Абсолютно», — ответил госсекретарь.

«Если мы увидим, что создаются препятствия на пути восстановления санкций, к ответственности будет привлекаться любая страна»,— сказал Помпео журналистам.

В конце прошлой недели Совбез ООН отклонил проект резолюции США, в соответствии с которой продлевалось оружейное эмбарго против Ирана. За продление эмбарго выступали США и Доминиканская Республика, против — Россия и Китай. Еще 11 стран воздержались. Эмбарго должно закончиться 18 октября.