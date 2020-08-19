Финансисты назвали лучшую «валюту-убежище»
Доллар является лучшей «валютой-убежищем», несмотря на его снижение по отношению к корзине других мировых валют, сообщает CNBC со ссылкой на оценку аналитиков Morgan Stanley.
По мнению экономистов, низкие ставки в США создают определенные выгоды для инвесторов, из-за чего доллар становится предпочтительнее японской йены и швейцарского франка.
Так, инвесторы могут занимать в валюте с низкой доходностью, которой сейчас является доллар, и вкладывать в высокодоходные активы для получения процентной разницы. При этом во время неопределенности инвесторы могут продать такие активы и вернуть взятую в долг валюту, что может укрепить ее, передает РИА Новости.
При этом, отмечает CNBC, стоит учитывать, что политическая неопределенность в США может обернуться риском для доллара.