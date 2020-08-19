Финансисты назвали лучшую «валюту-убежище»

Доллар является лучшей «валютой-убежищем», несмотря на его снижение по отношению к корзине других мировых валют, сообщает CNBC со ссылкой на оценку аналитиков Morgan Stanley.

По мнению экономистов, низкие ставки в США создают определенные выгоды для инвесторов, из-за чего доллар становится предпочтительнее японской йены и швейцарского франка.