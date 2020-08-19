В Германии хотят ввести четырехдневную рабочую неделю

Глава минтруда Германии Хубертус Хайль выразил уверенность, что сокращение рабочей недели до четырех дней может помочь преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса. Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung.

Ранее глава промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман предложил задуматься о переходе на новый режим, поскольку это может стать «ответом на структурные изменения в таких секторах, как автомобильная промышленность», и позволит сохранить рабочие места, передает Лента.ру.

По мнению Хайля, сокращение рабочего времени с частичной компенсацией заработной платы является подходящей мерой для борьбы с кризисом. Однако президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фратцшер отмечает, что, по его мнению, введение «четырехдневки» возможно, но только без компенсации зарплаты.

Во втором квартале ВВП Германии упал из-за пандемии коронавируса на 10,1 процента к предыдущему кварталу. Безработица в июле осталась на уровне 6,4 процента.