Последняя модель iPhone, ультрасовременный телевизор, набор мебели вашей мечты – все это вы можете приобрести БЕСПЛАТНО в Kontakt Home!

Сеть магазинов Kontakt Home в ходе недавно объявленного ребрендинга обещала порадовать своих клиентов различными кампаниями и новшествами. Именно поэтому сеть решила вновь начать одну из самых любимых кампаний «Шеш-Гоша». Условия, как всегда, очень простые.

Приходите в любой из магазинов Kontakt Home с 20 августа по 4 октября, приобретите необходимую вам продукцию независимо от ее цены и количества, после чего получите возможность бросить кости. Если у вас получится бросить «шеш-гоша» («шесть-шесть»), то вы заберете приобретенный вами товар абсолютно БЕСПЛАТНО.

Например, цена 4K Телевизора Samsung диагональю 50” (127 см) составляет 1 360 манатов. При покупке наличными вам предоставляется скидка в размере 360 манат. Соответственно, товар вы приобретаете за 1 000 манатов. После того как вы заплатили за купленную продукцию, вам предлагается бросить кости. Если вы бросите «шесть-шесть», то вам вернут 1000 манатов, то есть товар вы приобретаете БЕСПЛАТНО.

Или же, смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro стоит 650 манатов, а при покупке наличными предоставляется скидка в размере 50 манатов, соответственно, товар вы приобретаете за 600 манатов. Купив продукцию по скидочной цене, вы подходите к стенду с чеком и бросаете кости. Если вы сможете бросить «шесть-шесть», то оплаченная вами сумма полностью возвращается обратно.

Как участники кампании «Шеш-Гоша» вы можете испытать свою судьбу, а также вернуть 100% стоимости приобретенного вами товара, бросив кости. Иногда достаточно бросить кости, чтобы судьба улыбнулась вам. Станьте одним из клиентов, которых радует Kontakt Home.

P.S. Акция распространяется на покупки наличными, такситными картами и на оплату, произведённую за 3 раза. Более подробно с условиями кампании можно ознакомиться здесь.