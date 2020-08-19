Подсчитаны потери России из-за дешевой нефти

В России подсчитали потери бюджета из-за дешевой нефти, с начала года нефтегазовые доходы составили меньше трети поступлений, указывают в Счетной палате. В общей сложности, их доля составила только 29,3 процента.

«Из 9,09 триллиона рублей за январь-июнь 2020 года нефтегазовые доходы составили только 2,66 триллиона рублей, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 1,46 триллиона рублей», — указывают в ведомстве.

Уточняется, что наиболее существенное уменьшение доходов зафиксировано по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в виде углеводородного сырья и по вывозным таможенным пошлинам на сырую нефть и природный газ.