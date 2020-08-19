Günay Sığorta увеличивает число филиалов
Расширение представительской сети является одним из основных приоритетов развития Günay Sığorta, первой частной компании на страховом рынке Азербайджана.
Компания открыла новое представительство в Шамкире, чтобы обеспечить население, проживающее в регионах, удобным доступом ко всем страховым услугам, оперативно обслуживать клиентов при поддержке профессиональных сотрудников во время страховых случаев.
На церемонии открытия нового представительства страховой компании глава региона Амин Искендеров, профессионал в сфере страхования, вручил подарок первому покупателю, получившему страховой продукт.
Представительство предлагает физическим и юридическим лицам продажу следующих видов страхования: ОСАГО, КАСКО, имущества, путешествия, грузов и т.д, а также услуги по урегулированию по всем видам страховых случаев.
Помимо страховых услуг представительство намерено проводить в регионе просветительскую деятельность по продвижению страховых продуктов.
Новое представительство, полностью отвечающее современным требованиям, ждет своих клиентов каждый день с 09:00 до 18:00 по адресу: улица 20 Января, дом 5D. Отдел страхования и продаж представительства к услугам клиентов 24/7.
После церемонии открытия в Шамкире состоялось совещание по итогам работы компании за шесть месяцев. Были обсуждены финансовые и операционные показатели, приняты меры по повышению удовлетворенности клиентов компании, а также приняты решения о статусе выполнения целей и планов до конца года.
Основываясь на достижении удовлетворенности клиентов, Günay Sığorta расширяет спектр услуг за счет представительств, основной целью которых является создание новых рабочих мест не только в Баку, но и в регионах, а также предоставление удобного доступа ко всем видам страховых услуг. Компания продолжит открывать новые филиалы и представительства в соответствии со стратегическим планом.