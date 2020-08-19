COVİD-19 в России: 4785 новых инфицированных и 110 умерших за сутки

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило в России 4 785, общее число заразившихся достигло 942 106. Об этом сообщили журналистам в четверг в Оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

Согласно данным штаба, суточный рост пятый день не превышает 0,5%. В настоящее время в стране продолжают лечение от коронавирусной инфекции 170 494 человека.

Число выздоровевших пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 090, всего уже вылечились 755 513 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших составляет около 80,2% от общего числа заразившихся в РФ.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 110 против 117 днем ранее, всего от инфекции умерли 16 099 пациентов. Доля умерших составляет 1,71% от общего числа инфицированных.