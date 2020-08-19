При организационной поддержке UNEC в целях повышения знаний и способностей преподавателей в сфере дистанционного обучения состоятся онлайн-тренинги на тему «Организация обучения и методическое обеспечение в дистанционном образовании».

Тренинги будут организованы с 31 августа по 4 сентября 2020 года и проведены учеными-азербайджанцами, работающими в университетах Северной Дакоты, Канзаса, Джорджа Вашингтона, Клемсона, Радфорда (США), университете Лугано (Швейцария), а также профессорами университета Анадолу (Турция), имеющими большой опыт в сфере дистанционного образования.