Тренинги в UNEC с участием проживающих за рубежом ученых-азербайджанцев в связи с дистанционным обучением
При организационной поддержке UNEC в целях повышения знаний и способностей преподавателей в сфере дистанционного обучения состоятся онлайн-тренинги на тему «Организация обучения и методическое обеспечение в дистанционном образовании».
Тренинги будут организованы с 31 августа по 4 сентября 2020 года и проведены учеными-азербайджанцами, работающими в университетах Северной Дакоты, Канзаса, Джорджа Вашингтона, Клемсона, Радфорда (США), университете Лугано (Швейцария), а также профессорами университета Анадолу (Турция), имеющими большой опыт в сфере дистанционного образования.
Презентации инструкторов на четырех языках (азербайджанский, русский, английский, турецкий) будут переведены и отправлены на адреса электронной почты участников.
В тренингах примут участие 10 докладчиков, которые выступят по темам «Дистанционное обучение: сходства и различия с традиционным обучением», «Информационно-ресурсное обеспечение дистанционного обучения: электронные ресурсы и услуги онлайн», «Интерактивное обеспечение в дистанционном обучении (методы организации и проведения лекционных занятий)», «Правила выполнения самостоятельных работ в дистанционном обучении», «Учебные методы в дистанционном обучении, повышающие мотивацию студента», «Эффективное внеаудиторное общение со студентами в дистанционном обучении (программа Google Classroom)», «Организация семинарских занятий с использованием современных методов и методы оценки».
В завершение тренингов участникам будут вручены сертификаты.
Тренинги проводятся на бесплатной основе, наряду с преподавателями UNEC в них могут принять участие профессора и преподаватели других вузов, пройдя регистрацию.
Программа тренинга (см. фото)