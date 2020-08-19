В Германии бьют тревогу: рекордное число заражений COVID-19

Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в Германии достигло самого высокого уровня с конца апреля. За последние сутки в стране зарегистрированы 1 707 новых заражений SARS-CoV-2, от коронавирусной инфекции скончались еще 10 человек, сообщает Институт имени Роберта Коха.

В Германии с начала пандемии коронавирусом заразился уже 228 621 человек, выздоровели - 204 800. Особенно много новых заражений наблюдается в западной и южной частях ФРГ, а также в Берлине, пишет Deutsche Welle.

Рост заражаемости коронавирусом в последнее время, по всей видимости, вызван в первую очередь возвращением домой из отпуска большого числа людей, а также проведением крупных вечеринок. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в связи с этим вновь высказалась против дальнейшего ослабления коронавирусных ограничений. В свою очередь, министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан призвал полностью отменить предстоящий карнавальный сезон.