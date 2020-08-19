Ливни обрушились на Пакистан: уже погибли 17 человек фото
По меньшей мере 17 человек погибли из-за ливней, обрушившихся на пакистанскую провинцию Пенджаб. Об этом сообщил телеканал Geo.tv.
По его данным, 14 человек погибли, 17 пострадали в результате обрушения крыш трех частных домов. Кроме того, не менее трех человек погибли, пять пострадали в результате схода оползня на угольной шахте "Касба-Бхал", пишет ТАСС.
По прогнозам синоптиков, ливни ожидаются всю следующую неделю. Сообщается о проблемах с организацией движения во многих крупных городах Пенджаба, также наблюдаются перебои в поставке электроэнергии.