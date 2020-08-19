Yelo Bank первым из банков поддержал Ассоциацию пчеловодов

Согласно документу, стороны будут сотрудничать в сферах исследования торговых возможностей, обмена опыта, проведения тренингов, а также выдачи льготных кредитов предпринимателям, являющихся членами Ассоциации.

Яшар Солтанов: "Yelo Bank продолжает поддерживать развитие реального сектора, в том числе аграрной сферы. Сотрудничество с организациями, которые ставят перед собой целью развитие данного сектора, доставляет нам удовольствие. У нас большие ожидания от партнерства с Ассоциацией пчеловодов, так как мы прекрасно знаем о трудолюбии пчеловодов и потенциале данной сферы. В то же время мы осведомлены о проблемах, с которыми сталкиваются пчеловоды, начинающие или же развивающие свой бизнес. Пчеловоды, желающие реализовать свои планы, могут воспользоваться поддержкой Yelo Bank".

Бадраддин Хасратов: "Yelo Bank стал первым банком, с которым Ассоциация пчелодов наладила официальное сотрудничество. Уверен, что наше сотрудничество будет продуктивным по всем направленям, указанным в протоколе".

Мажоритарным акционером банка с 2008 года является ООО Topaz Investment Limited (95,68%), другие акционеры - физическое лицо и ISR Holding.

Ассоциация пчеловодов, которая начала свою деятельность в 2016 году, насчитывает более 10 тыс. членов.