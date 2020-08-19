У главы БТА Вюсала Керимли обнаружили коронавирус

Делегация Бакинского транспортного агентства направилась в Измир для осмотра 115 автобусов, которые должны доставить в Баку. В связи с правилами организации авиаперелетов, все члены азербайджанской делегации сдали тесты на коронавирус.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе агентства, результаты тестов председателя БТА Вюсала Керимли и еще одного члена делегации оказались положительными. Они помещены в карантин, предпринимаются необходимые меры для их лечения.

Состояние здоровья Вюсала Керимли и еще одного сотрудника БТА стабильное.

Учитывая важность вопроса доставки новых автобусов в Баку, визит не был отложен. Все члены делегации с негативным результатом тестов на коронавирус отправились в Турцию.

Процесс доставки 115 автобусов производства турецкой компании BMC планируется завершить в ноябре этого года.