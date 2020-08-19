В Москве и Пекине ответили на угрозы Вашингтона

13:17

Россия продолжит сотрудничество с Ираном, несмотря на угрозы со стороны США, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков. Ранее госсекретарь США Майк Помпео рассказал о скором возвращении санкций СБ ООН в отношении Ирана. Он также заявил, что если Россия и Китай откажутся соблюдать восстанавливаемый США режим санкций ООН в отношении Ирана, Вашингтон ответит санкциями и против них.

Сергей Рябков подчеркнул, что Москва осуждает намерение Вашингтона восстановить санкции против Ирана, а угрозы в сторону России и Китая за сотрудничество с Тегераном он назвал "безосновательными". Пекин, в свою очередь, напомнил, что США уже вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану и "не имеют права требовать запуска восстанавливаемого режима санкций ООН против Ирана".