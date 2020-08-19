В Москве и Пекине ответили на угрозы Вашингтона
Россия продолжит сотрудничество с Ираном, несмотря на угрозы со стороны США, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео рассказал о скором возвращении санкций СБ ООН в отношении Ирана. Он также заявил, что если Россия и Китай откажутся соблюдать восстанавливаемый США режим санкций ООН в отношении Ирана, Вашингтон ответит санкциями и против них.
Сергей Рябков подчеркнул, что Москва осуждает намерение Вашингтона восстановить санкции против Ирана, а угрозы в сторону России и Китая за сотрудничество с Тегераном он назвал "безосновательными".
Пекин, в свою очередь, напомнил, что США уже вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану и "не имеют права требовать запуска восстанавливаемого режима санкций ООН против Ирана".
"Китайская сторона выступает решительно против односторонних санкций США против других стран. Китайская сторона настоятельно призывает США выполнять решения Совета Безопасности ООН, выполнять свои международные обязательства и уважать законные права и интересы других стран", – сказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Документ предполагает введение запрета на поставки, продажу или передачу из Ирана оружия. Страны-члены ООН, согласно тексту, должны запрещать своим гражданам закупать оружие у Ирана. Авторы предлагают запретить государствам делиться с Ираном специалистами, знаниями, финансовыми ресурсами, которые могут быть использованы для создания и обслуживания вооружений.
В документе говорится, что страны должны замораживать финансовые активы лиц и структур, нарушающих данные положения. Определением лиц, чьи финансовые структуры должны подвергнуться ограничениям, должен заниматься специальный комитет, который планируется создать для этих целей.