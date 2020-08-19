В чем обвиняют задержанного главу Кюрдамира?

В отношении задержанного в ходе операции, проведенной в Исполнительной власти Кюрдамирского района Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, главы ИВ Джейхуна Джафарова были выдвинуты обвинения.

Согласно информации haqqin.az, Дж.Джафаров обвиняется по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 311.3.2 (получение взятки неоднократно) и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере).

Напомним, что 19 августа Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре провело операцию в ИВ Кюрдамирского района.

В ходе операции наряду с главой Исполнительной власти были задержаны его первый заместитель Таджеддин Новрузов, заведующий отделом территориального управления Натик Керимов и другие должностные лица.