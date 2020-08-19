Погода на завтра: жарко, 35 градусов
В пятницу, 21 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Прогнозируется северо-западный ветер, который вечером временами усилится, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 19-22, днем 32-35 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем 32-34 градуса тепла.
Атмосферное давление - 751 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75%, днем 40-50%.
На пляжах Апшерона будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура морской воды составит 23-25 градусов тепла.
В районах Азербайджана завтра в основном без осадков, однако вечером в некоторых горных районах ожидаются грозы, местами ливни, град, будет дуть восточный ветер. Утром в горах туман. Температура воздуха ночью 18-23, днем 32-37, в горах ночью 9-14, днем 16-21 градус тепла.