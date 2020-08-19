В Саатлы мужчина ранил собственную мать

В прокуратуру Саатлинского района поступила информация о том, что жительнице района 52-летней Афет Мехтиевой минувшим вечером были нанесены ножевые ранения в ее доме.

Как сообщили haqqin.az в прокуратуре района, в ходе расследования появились обоснованные подозрения в том, что преступление на почве конфликта совершил сын потерпевшей 27-летний Рагиф Мехтиев. Он был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 (попытка умышленного убийства) УК АР, назначены соответствующие экспертизы.