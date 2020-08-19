Рекордное число роскошных яхт заметили у берегов Турции

Согласно данным агентства, по меньшей мере 63 мегаяхты находятся сейчас у берегов Турции. Это самое большое число с 2017 года и на 26 больше, чем в прошлом году.

Летом 2020 года Турция и Хорватия стали главными странами притяжения для суперъяхт, заменив более привычную Испанию, пишет Bloomberg.

К берегам Турции на прошлых выходных направилась 140-метровая яхта Scheherazade, которая, по информации портала superyachtfan.com, принадлежит ближневосточному миллиардеру, пишет в свою очередь Forbes.

Среди других яхт, которые бросили якорь в водах Турции, Bloomberg называет также 99-метровую яхту Madame Gu, владение которой приписывают российскому миллиардеру и депутату Госдумы Андрею Скочу, и 85-метровая Pacific, которой владеет один из самых богатых предпринимателей России Леонид Михельсон. При этом ни Скоч, ни Михельсон не подтверждали свое владение указанными яхтами.

Возле Хорватии же находится крупнейшее судно — яхта Eclipse длиной 162,5 м, принадлежащая Роману Абрамовичу. По данным MarineTraffic, яхта стоит на юге Хорватии к югу от Дубровника и рядом с границей с Черногорией. В Хорватии остановился и новозеландский миллиардер Грэм Харт на своей яхте Ulysses.