Масштабный сбой в Google

Около десяти сервисов американской компании Google столкнулись со сбоями по всему миру.

Пользователи сообщают о неполадках в почте Gmail, в сервисе по созданию документов Google Docs, хранилище данных Google Drive, а также Google Groups, Google Chat, Google Meet, Google Keep и Google Voice.

Отмечается, что проблемы возникают при отправке писем, при загрузке вложений, при создании файлов и при доступе к ним. Наблюдаются также неполадки в процессе загрузки видео на YouTube.

Сбои зафиксировал специализированный ресурс DownDetector, позже эту информацию подтвердили в офисе самой компании. Восстановить нормальную работу обещают в ближайшее время.