Сын погибшего в ДТП с Ефремовым требует еще больше денег

Старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, Виталий Захаров увеличил сумму иска на один миллион рублей.

«Нам с доверителем надоело хамство господина Ефремова, его советы приобрести слуховой аппарат и отказ хотя бы извиниться. До прений мы имеем права заявлять новый иск, уточнять исковые требования. Этим и воспользуемся, увеличив сумму исковых требований на 1 млн рублей», – сказала ТАСС адвокат Захарова Татьяна Головкина. Таким образом, сумма иска составила 7,5 млн рублей.

Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии.