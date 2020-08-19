В соцсетях распространилось видео, снятое незадолго до смерти криминального авторитета, вора в законе Надира Салифова, больше известного как Лоту Гули, сообщает haqqin.az.

Согласно информации, видео снял убийца Лоту Гули, криминальный авторитет Хан Ахмедлинский. Как видно по кадрам, они находятся в одном отеле, и Лоту Гули идет впереди своего убийцы.

Также известно, что этот человек расстрелял Лоту Гули в номере отеля, в котором также находился и дядя Надира Салифова. Убийца затем покинул номер. Внизу его уже поджидал автомобиль, на котором он уехал. Отметим, что этот человек прилетел в Анталью из Москвы. Автомобиль, на котором убийца Лоту Гули покинул отель, был приготовлен для него за 20 дней до инцидента.

Напомним, что в полночь 20 августа известный азербайджанский криминальный авторитет, вор в законе Надир Салифов был убит выстрелами в голову в одном из отелей, расположенных в Анталье.