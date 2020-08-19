Глава Кюрдамира в наручниках в суде

Бинагадинский районный суд Баку избрал меру пресечения в виде ареста в отношении главы Исполнительной власти Кюрдамирского района Джейхуна Джафарова, задержанного накануне сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана.

Как сообщает haqqin.az, в Бинагадинском районном суде было рассмотрено представление следственного органа по избранию меры пресечения в виде ареста в отношении задержанного. На заседании суда представление было удовлетворено, в отношении Джафарова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Отметим, что в ходе спецоперации, проведенной 19 августа Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре в ИВ Кюрдамирского района, были задержаны глава ИВ Джейхун Джафаров, первый заместитель главы ИВ Таджеддин Новрузов и завотделом территориального управления Натик Керимов.