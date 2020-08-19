Минэкологии предупреждает о нестабильной погоде
С вечера 21 августа по 24 августа в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается ухудшение погодных условий.
Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, прогнозируется северо-восточный ветер, скорость которого достигнет 18-23 м/с, 25-30 м/с - вечером 22 августа, ночью 23 августа и утром местами скорость ветра достигнет 32-35 м/с.
Отмечается, что температура воздуха снизится на 8-10 градусов.
В районах Азербайджана 21 августа и до первой половины дня 24 августа ожидается нестабильная погода, ливни, грозы, град, западный ветер усилится до 15-20 м/с, 23-28 м/с, в некоторых местах до 30-35 м/с. Температура воздуха снизится на 5-10 градусов. В горных реках возможны кратковременные наводнения и сели.