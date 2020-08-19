Жители Хабаровска протестуют 41-й день подряд

В четверг жители Хабаровска снова вышли на улицы в знак протеста против ареста и отставки экс-губернатора Сергея Фургала. Волнения продолжаются в городе уже 41-й день, пишут российские СМИ.

Сегодня местные жители начали шествие по центральным улицам, переместившись потом на проезжую часть улицы Муравьева-Амурского. Полиции пришлось перекрыть движение транспорта. Слышны лозунги «Я/МЫ Сергей Фургал!», «Свободу Фургалу!».

Напомним, что суд в Москве арестовал Сергея Фургала до 9 сентября. Экс-глава региона обвиняется в покушении на убийство и организации убийств ряда предпринимателей в Хабаровской и Амурской областях в середине 2000-х годов. Вместо Фургала врио губернатора края был назначен Михаил Дегтярев, который пока так и не сумел найти общий язык с местными жителями.