Неизвестные тайно выкрали 150-килограммовый сейф из музея ниндзя

В Японии в префектуре Миэ из Музея самого известного японского клана ниндзя Ига неизвестные украли 150-килограммовый сейф с выручкой, пишет агентство Киодо.

Полиция приехала в музей из-за сигнализации, но преступники уже скрылись. В сейфе хранилась выручка за выходные, то есть с билетов, которые купили примерно 1100 посетителей, — больше миллиона иен, то есть почти $10 тысяч.

Клан ниндзя школы Ига — один из самых знаменитых наряду с кланом Кока в соседней префектуре Сига. В музее можно увидеть одежды и снаряжения ниндзя, а также здесь проходят показательные шоу и тренировки.