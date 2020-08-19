Генпрокуратура: «Глава Кюрдамира брал взятки у врачей, учителей и коммунальщиков»

В ходе проведенного расследования появились обоснованные подозренияв том, что глава ИВ Кюрдамирского района Джейхун Джафаров, его первый заместитель Таджеддин Новрузов, начальник отдела по работе с местными органами самоуправления Натик Керимов, а также другие должностные лица ИВ района, вступив в сговор, требовали взятки у действующих на территории района учреждений здравоохранения и образования, а также у других государственных и частных структур.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями закона в ИВ Кюрдамирского района, сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры.

У следствия появились обоснованные подозрения в том, что эти лица напрямую, а также через других должностных лиц, в различное время получили взятки в размере 137 тысяч манатов у учреждений здравоохранения, 58 тысяч манатов у Комбината коммунальных учреждений, 120 тысяч манатов у действующих на территории района образовательных учреждений, 71 тысяч манатов у ООО Azbiyan.

19 августа сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре провели оперативно-следственные мероприятия в административном здании ИВ Кюрдамирского района, в Управлении озеленения и оросительных систем, Комбинате коммунальных учреждений и территориально-административном представительстве по городу Кюрдамир. В отношении Джейхуна Джафарова, Таджеддина Джафарова и Натика Керимова возбуждены уголовные дела по статьям 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями), 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.1 (получение взятки) УК Азербайджана. Решением Бинагадинского районного суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются меры по расследованию нарушений закона в ИВ Кюрдамирского района и других структурах.