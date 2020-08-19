Макрон: повторный карантин нанесет непоправимый ущерб экономике Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что повторный карантин в стране нанесет непоправимый ущерб экономике, а потому его введение невозможно, несмотря на дальнейшее распространение коронавируса, пишет Газета.ру.

«Невозможно остановить все во Франции. Потому что сопутствующие убытки такого карантина будут очень крупными», — сказал Макрон, отметив, что повторные ограничения в случае вспышек инфекции возможны лишь на локальном уровне.

Кроме того, практика ношения масок в общественных местах может быть расширена, добавил французский президент.