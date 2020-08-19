Ильхам Алиев уволил главу Кюрдамира
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение об освобождении Джейхуна Джафарова от должности главы Исполнительной власти Кюрдамирского района, сообщает АзерТАдж.
Отметим, что в ходе спецоперации, проведенной 19 августа Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре в ИВ Кюрдамирского района, были задержаны глава ИВ Джейхун Джафаров, первый заместитель главы ИВ Таджеддин Новрузов и завотделом территориального управления Натик Керимов.