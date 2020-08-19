Председатель Госкомтаможни генерал-полковник Сафар Мехтиев принял участие в видеоконференции в качестве зампреда ВТО по Европейскому региону.

В формате видеоконференции состоялось заседание Совета таможенного сотрудничества Всемирной таможенной организации (ВТО). В заседании приняли участие генсек ВТО Кунио Микурия, временно исполняющий обязанности председателя Совета Ахмед Аль Халифа и зампредседатели Совета по пяти регионам.

Выступивший на заседании генсек ВТО Кунио Микурия проинформировал о текущем положении дел в организации, а также введённых новшествах. Генсек коснулся вопроса поправок в бюджетную и гармоничную систему, которые были обсуждены на заседании Совета 25 июня. Была отмечена важность налаживания работы на основе рекомендаций ВОЗ в связи с пандемией коронавируса.

Кунио Микурия добавил, что ВТО успешно функционирует и в онлайн формате.

Генсек организации коснулся недавнего взрыва в порту Бейрута и подчеркнул важность обеспечения безопасности.

Временно исполняющий обязанности председателя Совета таможенного сотрудничества Ахмед Аль Халифа заявил, что за прошедший период все заместители председателя достойно выполняли свои обязанности и выразил им благодарность за эффективную работу. Он также коснулся финансовых вопросов и усовершенствования управленческой структуры. В ходе видеоконференции были обсуждены вопросы предстоящих выборов в соответствующие структуры организации.

Зампред организации по Европейскому региону Сафар Мехтиев отметил важность нынешнего заседания, проводимого в формате видеоконференции, и выразил поддержку проведения выборов в Совет в декабре этого года.

Комментируя изменение регламента организации, Сафар Мехтиев предложил провести встречи на региональном уровне и обсудить результаты в рамках Совета. Глава Государственного таможенного комитета Азербайджана, говоря о вопросах безопасности, подчеркнул важность специального заявления ВТО по этому поводу, подготовки инструкций для портов, осуществляющих транспортировку и хранение таких товаров, и действующих там таможенных органов.

По окончании обсуждений было решено продолжить деятельность организации виртуально, а в дальнейшем формировать ее в соответствии с условиями.