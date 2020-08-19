В России готовятся к масштабным военным учениям "Кавказ-2020"
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа обсудил подготовку к стратегическим командно-штабным учениям (СКШУ) "Кавказ-2020", сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.
По словам начальника Генштаба, "результатом проведенного комплекса специальных учений должно стать создание условий для безусловного выполнения войсками учебно-боевых задач и успешного проведения СКШУ "Кавказ-2020", говорится в сообщении российского Минобороны.
По данным российского военного ведомства, "с 10 августа на территории Южного военного округа продолжаются специальные учения по видам обеспечения Вооруженных сил РФ".
По данным Минобороны РФ, запланированная на сентябрь активная фаза СКШУ "Кавказ-2020" станет самым масштабным мероприятием боевой подготовки в этом году.