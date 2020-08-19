Кремль о вмешательстве во внутренние дела Беларуси

Кремль констатирует, что имеет место прямое и косвенное внешнее вмешательство в дела Беларуси. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Я не буду конкретизировать эти силы, эти страны. Мы констатируем, что косвенное и даже прямое вмешательство имеет место. Мы обеспокоены в этой связи", - сказал он.

"И мы еще раз повторяем: убеждены, проблемы в Беларуси должны решать сами белорусы посредством диалога, оставаясь в правовом поле", - подчеркнул Песков.