В Кремле пожелали Навальному скорейшего выздоровления

В Кремле знают о госпитализации Алексея Навального, но президенту Владимиру Путину отдельно об этом не докладывали. Эта информация включена в результаты мониторинга СМИ, которые получит президент, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

"Да, СМИ размещают много информации об этом, мы также читаем эту информацию. Мы знаем, что он находится в тяжелом состоянии, врачи сейчас делают все, что необходимо, привлечены в Омске лучшие врачи, и, насколько нам известно также из сообщений СМИ, они используют методы телемедицины", - заявил Песков.

Его спросили, поможет ли Кремль организовать перевозку оппозиционера за границу, если это потребуется для его лечения. "Если обратятся к Кремлю или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно. ...Мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут", - заверил Песков.

"Разумеется, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления", - сказал Песков журналистам.

Версию об отравлении галлюциногеном Песков назвал "только предположением, было ли это отравление", напомнив, что результаты анализов не объявлялись, а любая версия должна быть подтверждена лабораторно.

Песков заметил, что врачи работают над лечением пациента и делают все необходимое.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера заявил, что правоохранительные органы проведут расследование в случае, если анализы укажут на отравление Алексея Навального.

"Сначала нам нужно дождаться окончательных анализов, которые помогут врачам определить, что же произошло, что стало причиной этой ситуации, причиной потери сознания. После этого, если имеет место отравление, если будут соответствующие заявления или если иные решения примут правоохранительные органы, тогда будет расследование", - сказал представитель Кремля, сообщает ТАСС.