Инвалидам войны вручат сотни автомобилей

По поручению президента Азербайджана продолжается работа по обеспечению автомобилями инвалидов войны, лиц, ставших инвалидами во время событий 20 Января 1990 года, в связи с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидов Второй мировой войны и приравненных к ним лиц.

В Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили haqqin.az, что в 2020 году ведомством предусматривается предоставить лицам из этих категорий еще 400 автомобилей. С начала года им предоставлено 150 автомобилей, еще 250 автомобилей будут переданы владельцам до конца этого года. Представленные автомобили местного производства - Khazar LX.

На данный момент министерство выдало инвалидам войны и другим лицам из привилегированных групп 6 900 автомобилей.