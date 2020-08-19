Иран увеличил мощности обогащения урана после сообщений о планах США требовать приостановить эту деятельность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную Организацию атомной энергии.

Отмечается, что реакция Тегерана связана с угрозами США восстановить все санкции через 30 дней. В организации не знают, будет ли задействован механизм разрешения споров для восстановления ограничений против Ирана или сохранится нынешняя ситуация. «Организация атомной энергии сделала большие шаги по обеспечению (показателя в) 190 тысяч ЕРР», — подчеркнули ее представители.

Ранее в Госдепартаменте сообщили, что Вашингтон восстановит все ограничения против Тегерана через 30 дней. Также снова вступит в силу требование о том, чтобы Иран приостановил всю работу, связанную с обогащением урана. Это стало следствием того, что американский проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана 14 августа не получил в Совбезе ООН необходимого количества голосов.