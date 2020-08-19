Азербайджан и Казахстан обменялись разыскиваемыми преступниками

Генпрокуратуры Азербайджана и Казахстана в рамках двустороннего сотрудничества направили обоюдные запросы об экстрадиции лиц, совершивших преступления на территории Азербайджана и Казахстана, для привлечения их к уголовной ответственности. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Согласно информации, ввиду возникновения основательных подозрений в том, что Афлатун Гулиев, предварительно войдя в сговор со своим знакомым Эльнуром Талыбовым, в корыстных целях тайно расхитил чужое имущество, нанеся крупный материальный ущерб Афет Гасымовой, а Эмин Гарашев, умышленно уничтожив чужое имущество, нанес тем самым потерпевшему значительный ущерб. Вышеназванные лица были привлечены к следствию в качестве подозреваемых и объявлены в международный розыск.

По установлению местонахождения разыскиваемых лиц обоюдные запросы генпрокуратур Азербайджана и Казахстана были удовлетворены. Афлатун Гулиев был экстрадирован в Азербайджан, а Эмин Гарашев в сопровождении особого конвоя МВД Азербайджана - в Казахстан.