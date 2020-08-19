Глава МИД Польши ушел в отставку

В Польше подал в отставку глава министерства иностранных дел Яцек Чапутович, занимавший этот пост с 18 января 2018 года.

Отмечается, что он принял это решение после выборов президента, сказав, что пришло «время сменить главу польской дипломатии».

Отставку уже принял глава правительства Матеуш Моравецкий и поблагодарил экс-министра за работу.

Новый глава МИД будет представлен в ближайшее время вместе с новым министром здравоохранения. Бывший глава Минздрава Лукаш Шумовский покинул пост в среду.