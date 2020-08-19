Али Гасанов схватился за сердце... Экс-чиновника вывезли в Турцию

«Сейчас я нахожусь в Турции, в больнице. Я прибыл сюда вчера, обследование продолжается, будет проведено стентирование коронарных сосудов», - сказал бывший помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, передает Publika.az.

«После определения причин аритмии и сердечной недостаточности будет принято решение о проведении новой операции на открытом сердце или необходимости вмешательства в работу его клапанов. Также имеется серьезная проблема с венами», - сказал А.Гасанов.

Отметим, что у бывшего помощника президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанова в последние несколько недель возникли серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Накануне вечером из-за внезапного ухудшения состояния здоровья А.Гасанов был отправлен в Турцию, где его госпитализировали. Сообщается, что у него острая сердечная недостаточность, аритмия и проблемы с сосудами.