Джейхун Байрамов отправится в Москву
Планируется официальный визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Российскую Федерацию. Об этом в Twitter написала начальник управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.
Она отметила, что визит состоится 26 августа этого года.
Глава пресс-службы МИД России Мария Захарова сказала в ходе брифинга, что Джейхун Байрамов посетит Россию по приглашению главы МИД России Сергея Лаврова.
«Состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран, в ходе которых предполагается обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня. Запланированы также встречи главы МИД Азербайджана в правительстве и в Федеральном собрании России», - сказала она.