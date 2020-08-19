Адвокат: Ефремов не сидел за рулем автомобиля в момент ДТП

Актер Михаил Ефремов не находился за рулем своего джипа в момент ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом в Пресненском суде Москвы заявил его адвокат Эльман Пашаев со ссылкой на показания тайного свидетеля.

По его словам, ему удалось разыскать свидетеля, который видел другого человека за рулем джипа Ефремова. Пашаев утверждает, что опросил его под протокол.

«Я бросился к машине, черному джипу, за рулем сидел молодой человек, собирал подушки безопасности», — говорится в показаниях, сообщает телеканал «Москва 24».

Ранее сам Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП, заявив, что ничего не помнит про тот день.

Напомним, что вечером 8 июня Ефремов выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном. Водитель фургона умер в больнице.