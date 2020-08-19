Haqqin.az опровергает: свадьбы дочери премьер-министра Али Асадова не было

В информации говорится, что свадьба дочери премьер-министра происходила вопреки решению Кабинета министров о запрете свадебных торжеств в период карантина. Оппозиционный ресурс утверждает, что, организовав свадьбу дочери, Али Асадов нарушил собственное постановление.

Оппозиционный ресурс «Азербайджан сааты», которым руководит политэмигрант Ганимат Захид, распространил информацию о том, что на днях состоялась свадьба дочери премьер-министра Али Асадова.

Кроме того сообщается, что свадебное торжество проходило в расположенном в поселке Загульба роскошном отеле «Сапфир», который до недавнего времени якобы принадлежал Али Асадову.

Как удалось выяснить haqqin.az, данная информация не соответствует действительности и является откровенной клеветой. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на источники в семье Али Асадова, свадьба его дочери была назначена на 7 марта 2020 года.

Однако ввиду начала пандемии и введения режима карантина премьер-министр Али Асадов сам одним из первых в стране отменил уже назначенное свадебное торжество своей дочери.

Очередные ложь и клевета, растиражированные оппозиционными ресурсами, стали продолжением кампании по очернению руководителей страны, высокопоставленных чиновников.