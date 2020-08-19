Цена нефтяной корзины ОПЕК стала снижаться

Цена нефтяной корзины ОПЕК опустилась в среду, 19 августа, на $0,3 до $45,19 за баррель, тогда как в предыдущий торговый день она достигала $45,49 за баррель, поднявшись с минувшего понедельника на $0,55 и на $0,32 с прошлой пятницы. Такие данные представлены сегодня на сайте картеля.

Тем временем, отмечает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова, мировой нефтяной рынок в среду демонстрирует «умеренно негативный настрой». «Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ теряли около 1%, испытывая давление от ослабления мирового аппетита к риску. Тем не менее, пока что котировки остаются в рамках краткосрочных диапазонов, в связи с чем снижение носит коррекционный характер», — говорится в обзоре эксперта.

Напомним также, что с начала нынешнего года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целым комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение будет действовать два года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. В мае-июне текущего года сокращение добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки (от уровня октября 2018 года), далее — до конца 2020 года — на 8 млн баррелей, и на 6 млн — до конца апреля 2022 года. Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

На встрече 6 июня страны-участницы ОПЕК+ продлили на месяц — до конца июля — срок действия соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.