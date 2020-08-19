ВОЗ: пандемия может может затянуться более чем на год

Коронавирусная пандемия может продолжаться как минимум год, а как максимум - два года. Об этом сказала журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, даже если от этого вируса будет найдена вакцина, потребуется еще много времени, чтобы она была введена всем. Поэтому люди должны строго соблюдать правила предосторожности, включая и социальную дистанцию.

"Надеюсь, что в будущем в стране не будет применяться жесткий карантинный режим, вместо этого будут усилены меры по исследованию масштабов распространения вируса в регионах и, в зависимости от этого, вводиться локальные ограничения", - сказала Ханде Харманджи.

По ее словам, осенью ожидается рост числа заражений вирусом COVID-19.

"Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать опыт, полученный в последнее время. Для всех стран важно собирать информацию о регионах с наиболее широким распространением вируса, и держать ситуацию под контролем. Следует принимать меры, чтобы инфицированные не заражали других. Люди должны строго соблюдать правила борьбы с вирусом, уделять внимание личной гигиене, поскольку пандемия может затянуться как минимум на год, а как максимум - и на два года", - отметила Ханде Харманджи.