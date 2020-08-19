Глава Евросовета обсудил с Путиным Беларусь
Глава Европейского совета Шарль Мишель провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам экстренного саммита ЕС по Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Евросовета.
"Президент Европейского совета Шарль Мишель провел в четверг телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по итогам саммита ЕС по Белоруссии 19 августа", - сообщили в пресс-службе.
В среду в формате видеоконференции прошел экстренный саммит ЕС по Белоруссии. Лидеры 27 стран ЕС, а также председатели Еврокомиссии, Европарламента и Европейского совета в ходе продолжавшейся около трех часов видеоконференции согласовали итоговое заявление.