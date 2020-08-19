Иракская нефть досталась США

Американские энергетические компании Chevron, Honeywell, General Electric и другие заключили с иракскими властями связанные с добычей нефти соглашения на общую сумму восемь миллиардов долларов. Об этом сообщило Министерство энергетики США, пишет «Лента.ру.».

Первая получила право на эксклюзивную разведку, разработку и производство нефти в провинции Ди-Кар. Honeywell планирует начать добычу газа на месторождении Ар-Ратави, что позволит Ираку использовать «местные газовые ресурсы для удовлетворения внутреннего спроса на энергию».

Кроме того, General Electric достались контракты по электрификации Ирака. Эти сделки являются ключом к энергетическому будущему Ирака, заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.