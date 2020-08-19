Байкал начал нагреваться

Байкал постепенно нагревается, и это глобальный тренд, показало проводимое НИИ биологии Иркутского госуниверситета (ИГУ) исследование. Проект долговременного мониторинга озера Байкал «Точка № 1» ИГУ ведет с февраля 1945 года. Данные вошли в международный отчет State of the Climate 2019, сообщает пресс-служба вуза.

Директор НИИ биологии ИГУ Максим Тимофеев отметил, что Байкал «входит в группу озер, характеризующихся наиболее выраженным трендом роста поверхностной температуры воды». Этот тренд является дополнительным фактором, если говорить о фиксируемом в последние годы активном размножении в прибрежной зоне водоросли спирогиры. Основная причина данного явления — эмиссия биогенов с полей и прибрежных поселков, потепление усугубляет ситуацию, но не является ее причиной.

По словам ученого, за 75 лет непрерывных наблюдений в «Точке № 1» — в акватории Байкала вблизи поселка Большие Коты — температура поверхностной воды озера увеличилась на 1 градус. При этом температурный режим глубинных вод Байкала не меняется миллионы лет: на глубине более 50 метров он составляет 3-4 градуса.