Россия попросила у Китая деньги на мегапроект «Газпрома»

На заседании рабочей группы межправительственной Комиссии по инвестиционному сотрудничеству России и Китая, которое состоялось в среду, 19 августа, российская сторона представила китайским инвесторам два новых предложения. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства экономического развития (МЭР) России.

Одним из них стал мегапроект по строительству газоперерабатывающего комплекса в районе поселка Усть-Луга Ленинградской области, которым через совместное предприятие занимаются «Газпром» и «Русгаздобыча».

Вторым является идея создания российско-китайской страховой компании. В совокупности на эти цели Россия попросила 10 миллиардов долларов. В сообщении не указали, какие именно китайские инвесторы могли бы заинтересоваться проектом. Также отмечается, что существуют определенные проблемы — как операционные, так и связанные с «балансом между российским и китайским регулированием и коммерческими потребностями».