В Азербайджане открываются национальные парки

В рамках мероприятий по смягчению карантинного режима с пятницы, 21 августа, откроются для посетителей национальные парки Азербайджана. Об этом сказал журналистам начальник Службы по защите биологического разнообразия Минэкологии и природных ресурсов Фирудин Алиев.

По его словам, национальные парки будут открыты с 09:00 до 18:00.

"Туристы, соблюдая требования карантинного режима, могут посещать национальные парки, которые расположены на Апшеронском полуострове, в северной, южной и западной частях Азербайджана и включают в себя восхитительные ландшафтные комплексы", - сказал Ф.Алиев.